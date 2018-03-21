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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 971972973974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:13

  Алексей77 написав:Предварительная инфо про "акцию":
Надбавка будет применяться только к депо, открытым после начала февраля. Т.е в итоге будет 14.5...15,5% грязными ориентировочно


Вот засранцы.
Я из-за них неделю деньги мариновал, ждал.
Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:31

Re: А-Банк

  Фантом написав:Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.

наприклад? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:41

  greenozon написав:
  Фантом написав:Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.

наприклад? :)

ВТБ 18% до июня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:12

  Фантом написав:
  greenozon написав:
  Фантом написав:Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.

наприклад? :)

ВТБ 18% до июня.

Краще Ощад...теж під 18%.
А то ВТБ порушує нормативи... і невідомо як НБУ на це подивиться. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Фантом написав:
  greenozon написав:наприклад? :)

ВТБ 18% до июня.

Краще Ощад...теж під 18%.
А то ВТБ порушує нормативи... і невідомо як НБУ на це подивиться. :oops:

Ну в Ощаді не у всіх є відкриті депозити з поповненням.
А були хороші часи коли можна було на 200 грн відкрити на 18 місяців.
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:31

Re: А-Банк

А от дійсно, де зараз можна відкрити стовпчики з поповненням(грн) під нормальні %% на рік?
А то, майже всюди, лише на 3-6міс., а на рік - мізерні %%!
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 07:49

А где они сейчас не мизерные?

Tekken см.личку :wink: :wink: http://far.pp.ua/banks/deposits.html Тута усё :mrgreen:
Дядя Дима
 
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