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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:13
Алексей77 написав:
Предварительная инфо про "акцию":
Надбавка будет применяться только к депо, открытым после начала февраля. Т.е в итоге будет 14.5...15,5% грязными ориентировочно
Вот засранцы.
Я из-за них неделю деньги мариновал, ждал.
Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:31
Фантом написав:
Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.
наприклад?
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greenozon
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:41
greenozon написав: Фантом написав:
Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.
наприклад?
ВТБ 18% до июня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:12
Фантом написав: greenozon написав: Фантом написав:
Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.
наприклад?
ВТБ 18% до июня.
Краще Ощад...теж під 18%.
А то ВТБ порушує нормативи... і невідомо як НБУ на це подивиться.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:26
Квесторе_поверніться написав: Фантом написав: greenozon написав:
наприклад?
ВТБ 18% до июня.
Краще Ощад...теж під 18%.
А то ВТБ порушує нормативи... і невідомо як НБУ на це подивиться.
Ну в Ощаді не у всіх є відкриті депозити з поповненням.
А були хороші часи коли можна було на 200 грн відкрити на 18 місяців.
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slasva
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:31
А от дійсно, де зараз можна відкрити стовпчики з поповненням(грн) під нормальні %% на рік?
А то, майже всюди, лише на 3-6міс., а на рік - мізерні %%!
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Tekken
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Додано: Чет 22 бер, 2018 07:49
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:53
Tekken написав:
А от дійсно, де зараз можна відкрити стовпчики з поповненням(грн) під нормальні %% на рік?
А то, майже всюди, лише на 3-6міс., а на рік - мізерні %%!
купити ОВДП, ставки на рівні депо, але, коли відкинути оподаткування, виходить досить непогано
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myko
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:22
myko написав:
купити ОВДП,
у вас є власний досвід?
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Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
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greenozon
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