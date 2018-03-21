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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:03

  wolt450 написав:Чекаємо бомбу по кредитках


Вместо 3,7%/меесяц сделают 3,65???
Скорее бы!!! ;-)
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:55

Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%

( проходил лечение , не мог посетить банк )

Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
( прошлый депозит был неразрывной )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:59

  zzzzzz написав:Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%

( проходил лечение , не мог посетить банк )

Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
( прошлый депозит был неразрывной )



...зачем суды? Написать заявление.
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:01

abc111

Какое ?
Депозит наразрывной был предыдущий. Срок в 5 дней уже прошел.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:05

  zzzzzz написав:Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%

( проходил лечение , не мог посетить банк )

Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
( прошлый депозит был неразрывной )

Швидше за все...прийдеться почекати півроку.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:06

Квесторе_поверніться

А почему полгода ?
У меня годовой был депозит и продлился еще на год
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:07

  zzzzzz написав:Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%

( проходил лечение , не мог посетить банк )

Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
( прошлый депозит был неразрывной )

Вряд ли суд чем-то поможет, т.к. со стороны банка договор не был нарушен и, более того, у клиента была возможность дистанционно отменить пролонгацию в течение целого месяца до окончания договора, а также в течение пяти календарных дней после окончания договора дистанционно расторгнуть его без потерь.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:08

  zzzzzz написав:abc111

Какое ?
Депозит наразрывной был предыдущий. Срок в 5 дней уже прошел.



Обычное, прошу расторгнуть договор...
Процент не начислят за эти 5 дней, через 3-7 дней выплатят.( В договоре должен быть оговорено срок)..
А проще на горячую позвонить и точно узнать
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:12

  zzzzzz написав:Квесторе_поверніться

А почему полгода ?
У меня годовой был депозит и продлился еще на год

Ставка на півроку в них 13.66...забув про +1% за пролонгацію. :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:22

Квесторе_поверніться

Я же написал что на год продлился
Живите своим умом!
zzzzzz
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