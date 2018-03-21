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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:03
wolt450 написав:
Чекаємо бомбу по кредитках
Вместо 3,7%/меесяц сделают 3,65???
Скорее бы!!!
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:55
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
( прошлый депозит был неразрывной )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:59
zzzzzz написав:
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
( прошлый депозит был неразрывной )
...зачем суды? Написать заявление.
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abc111
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:01
abc111
Какое ?
Депозит наразрывной был предыдущий. Срок в 5 дней уже прошел.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:05
zzzzzz написав:
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
( прошлый депозит был неразрывной )
Швидше за все...прийдеться почекати півроку.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:06
Квесторе_поверніться
А почему полгода ?
У меня годовой был депозит и продлился еще на год
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:07
zzzzzz написав:
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
( прошлый депозит был неразрывной )
Вряд ли суд чем-то поможет, т.к. со стороны банка договор не был нарушен и, более того, у клиента была возможность дистанционно отменить пролонгацию в течение целого месяца до окончания договора, а также в течение пяти календарных дней после окончания договора дистанционно расторгнуть его без потерь.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:08
zzzzzz написав:abc111
Какое ?
Депозит наразрывной был предыдущий. Срок в 5 дней уже прошел.
Обычное, прошу расторгнуть договор...
Процент не начислят за эти 5 дней, через 3-7 дней выплатят.( В договоре должен быть оговорено срок)..
А проще на горячую позвонить и точно узнать
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abc111
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:12
zzzzzz написав:Квесторе_поверніться
А почему полгода ?
У меня годовой был депозит и продлился еще на год
Ставка на півроку в них 13.66...забув про +1% за пролонгацію.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:22
Квесторе_поверніться
Я же написал что на год продлился
Живите своим умом!
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zzzzzz
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