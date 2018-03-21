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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:24

  abc111 написав:
Обычное, прошу расторгнуть договор...
Процент не начислят за эти 5 дней, через 3-7 дней выплатят.( В договоре должен быть оговорено срок)..
А проще на горячую позвонить и точно узнать


У меня автопролонгировался депозит БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
Вы или читать не умеете, или ляпаете что попало

На горячку уже позвонил , они мне повторили - депозит неразрывной
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:53

Re: А-Банк

  zzzzzz написав:У меня автопролонгировался депозит БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
Вы или читать не умеете, или ляпаете что попало

На горячку уже позвонил , они мне повторили - депозит неразрывной


точно так и у меня в прошлом году продлился столбик $200, когда лежал с дочкой в больнице и за постоянными мультиками на телефоне пропустил смску-напоминание. Теперь вот 29го числа буду забирать. Ровно год почти прошёл.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:04

Re: А-Банк

Мій склероз підказує, що нерозривні не повинні автопролонгуватись за законом про них, чи таки бреше?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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