У меня автопролонгировался депозит БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
Вы или читать не умеете, или ляпаете что попало
На горячку уже позвонил , они мне повторили - депозит неразрывной
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:24
У меня автопролонгировался депозит БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
Вы или читать не умеете, или ляпаете что попало
На горячку уже позвонил , они мне повторили - депозит неразрывной
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:53
Re: А-Банк
точно так и у меня в прошлом году продлился столбик $200, когда лежал с дочкой в больнице и за постоянными мультиками на телефоне пропустил смску-напоминание. Теперь вот 29го числа буду забирать. Ровно год почти прошёл.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:04
Re: А-Банк
Мій склероз підказує, що нерозривні не повинні автопролонгуватись за законом про них, чи таки бреше?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:44
Да я уже понял.
Остается только вариант , попросить банк разорвать по причине необходимости в лечении. Ну там уже как банк захочет , захочет - вернет , не захочет - не вернет.
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:46
Не захочет. И не вернет.
Впрочем - за спрос денег не берут, попытка - не пытка.
Но - результат будет отрицательный, 99,(9)%
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:51
Так немає можливості зареєструвати написану на А4 цидулу в відділенні.
Чи менеджери обманюють?
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:10
Квесторе_поверніться
Уже все обговорено , заяву примут.
Живите своим умом!
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