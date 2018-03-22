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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 974975976977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:31

Шапито

О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43

  логан1919 написав:О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.

2% кожний місяць *3 = 6% разом?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43

  логан1919 написав:О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.


Пока никто не звонил... Видимо, звонят только "выносильщикам безвозвратным"...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
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jay2004
 
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  #<1 ... 974975976977
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