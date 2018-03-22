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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:31
Шапито
О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43
Пока никто не звонил... Видимо, звонят только "выносильщикам безвозвратным"...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
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