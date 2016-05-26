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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:31
О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.
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логан1919
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43
логан1919 написав:
О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.
2% кожний місяць *3 = 6% разом?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43
логан1919 написав:
О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.
Пока никто не звонил... Видимо, звонят только "выносильщикам безвозвратным"...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
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jay2004
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:08
jay2004 написав:
Видимо, звонят только "выносильщикам безвозвратным"...
спец-умови?
знаєм, чули, проходимо мимо
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greenozon
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:36
greenozon написав:
спец-умови?
Дополнительные блага не были спец-умовами.
Были блага по Дельте и не раз , и все сошло с рук.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:53
Квесторе_поверніться написав: логан1919 написав:
О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.
2% кожний місяць *3 = 6% разом?
Насколько я понимаю - нет. При открытии депо свыше 100к, 2% упадет на карту единоразово в течении 3 месяцев. Т.е 13.6+2 = все равно неинтересно)))
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логан1919
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Додано: Суб 24 бер, 2018 05:58
Звонили мне и спрашивали сколько я буду вносить на кредитную карту до 25 числа. И зачем?
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anikola13
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Додано: Суб 24 бер, 2018 08:54
anikola13 написав:
Звонили мне и спрашивали сколько я буду вносить на кредитную карту до 25 числа. И зачем?
Т.е. зачем вам льготный период?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 24 бер, 2018 09:15
Банка активізувала свою ломбардну фуккцію...агітує вироби з золота йому в заставу нести. За грам 585 проби обіцяє 670 грн.
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Квесторе_поверніться
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П'ят 23 бер, 2018 19:48
sens
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