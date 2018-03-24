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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:31
Шапито
О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43
Пока никто не звонил... Видимо, звонят только "выносильщикам безвозвратным"...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
При размещении ДЕПО на «Бонус к депозитам», укажите ПРОМО-КОД: HNEWN8N и гарантированно получите 50 грн.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:08
Re: А-Банк
спец-умови?
знаєм, чули, проходимо мимо
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:36
Re: А-Банк
Дополнительные блага не были спец-умовами.
Были блага по Дельте и не раз , и все сошло с рук.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:53
Насколько я понимаю - нет. При открытии депо свыше 100к, 2% упадет на карту единоразово в течении 3 месяцев. Т.е 13.6+2 = все равно неинтересно)))
Додано: Суб 24 бер, 2018 05:58
Погашение кредитки
Звонили мне и спрашивали сколько я буду вносить на кредитную карту до 25 числа. И зачем?
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:54
Т.е. зачем вам льготный период?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:15
Банка активізувала свою ломбардну фуккцію...агітує вироби з золота йому в заставу нести. За грам 585 проби обіцяє 670 грн.
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:02
Re: А-Банк
і де вони офіцяйно прописані? (сайт, газета, телеграф, пошта )
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
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