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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 974975976977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:31

Шапито

О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43

  логан1919 написав:О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.

2% кожний місяць *3 = 6% разом?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43

  логан1919 написав:О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.


Пока никто не звонил... Видимо, звонят только "выносильщикам безвозвратным"...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
При размещении ДЕПО на «Бонус к депозитам», укажите ПРОМО-КОД: HNEWN8N и гарантированно получите 50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:08

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Видимо, звонят только "выносильщикам безвозвратным"...


спец-умови?
знаєм, чули, проходимо мимо :)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:36

Re: А-Банк

  greenozon написав:спец-умови?


Дополнительные блага не были спец-умовами.
Были блага по Дельте и не раз , и все сошло с рук.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:53

  Квесторе_поверніться написав:
  логан1919 написав:О чудо! Сегодня днём позвонил ломбард и предложил кешбек 2% в течении 3х месяцев при открытии на год от 100к. Отказался. Есть поинтереснее сейчас варианты.

2% кожний місяць *3 = 6% разом?
Насколько я понимаю - нет. При открытии депо свыше 100к, 2% упадет на карту единоразово в течении 3 месяцев. Т.е 13.6+2 = все равно неинтересно)))
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 05:58

Погашение кредитки

Звонили мне и спрашивали сколько я буду вносить на кредитную карту до 25 числа. И зачем?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:54

  anikola13 написав:Звонили мне и спрашивали сколько я буду вносить на кредитную карту до 25 числа. И зачем?

Т.е. зачем вам льготный период?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:15

Банка активізувала свою ломбардну фуккцію...агітує вироби з золота йому в заставу нести. За грам 585 проби обіцяє 670 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:02

Re: А-Банк

  bosson513 написав:Дополнительные блага не были спец-умовами.


і де вони офіцяйно прописані? (сайт, газета, телеграф, пошта :))
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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