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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 975976977978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:31

Сегодня должны капнуть % по депо (открыт 24 числа). Планировал пустить на погашение кредитки. Но деньги на подвязанную карту не зашли. Посмотрел выписку по депо - проценты выплачены 25/03, невыплаченных - 0. Вопрос: где деньги?
tano
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:35

  tano написав:Сегодня должны капнуть % по депо (открыт 24 числа). Планировал пустить на погашение кредитки. Но деньги на подвязанную карту не зашли. Посмотрел выписку по депо - проценты выплачены 25/03, невыплаченных - 0. Вопрос: где деньги?

Мають появитись...попізже.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 975976977978
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