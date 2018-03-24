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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:31
Сегодня должны капнуть % по депо (открыт 24 числа). Планировал пустить на погашение кредитки. Но деньги на подвязанную карту не зашли. Посмотрел выписку по депо - проценты выплачены 25/03, невыплаченных - 0. Вопрос: где деньги?
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tano
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Додано: Нед 25 бер, 2018 12:35
tano написав:
Сегодня должны капнуть % по депо (открыт 24 числа). Планировал пустить на погашение кредитки. Но деньги на подвязанную карту не зашли. Посмотрел выписку по депо - проценты выплачены 25/03, невыплаченных - 0. Вопрос: где деньги?
Мають появитись...попізже.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:47
tano написав:
Сегодня должны капнуть % по депо (открыт 24 числа). Планировал пустить на погашение кредитки. Но деньги на подвязанную карту не зашли. Посмотрел выписку по депо - проценты выплачены 25/03, невыплаченных - 0. Вопрос: где деньги?
Вже появились %.
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