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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 976977978979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:25

  kontik написав:
  octopus написав:kontik
Приходят, но ждать приходится гораздо дольше ...
Эмм... стесняюсь спросить, дольше-сколько? Уже как-бы 30 мин. прошло, форма для ввода исчезла, а СМС все нет. А иначе войти - никак?

30 минут... Я не так давно наличку в кассе снимал, так для подтверждения операции должен был быть звонок из банка. Звонка не было, но через время пришла СМС с кодом. Я уже из банка ушёл, и уже подъезжал к дому, как звонок. Думал, очередное идиотское "оцените как вас обслужили", ан нет - "ви підтверждуєте зняття коштів". Надо было нажать "ні, не підтверждую", наверное, но я просто сбросил.
Кстати, в кассе - Адъ и Израиль. Куча каких-то личностей сомнительного вида с пачками коммунальных квитанций. Увидев, сколько времени занимает обслуживание одного такого ходока, пошёл к оператору ускорять процесс. Без очереди-то меня вызвали, но перед этим пришлось дождаться, пока закончится обрабатываемая пачка, а это тоже заняло минут 10.
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  #<1 ... 976977978979
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