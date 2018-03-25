Додано: Нед 25 бер, 2018 19:25

kontik написав: octopus написав: kontik

Приходят, но ждать приходится гораздо дольше ... Приходят, но ждать приходится гораздо дольше ... Эмм... стесняюсь спросить, дольше-сколько? Уже как-бы 30 мин. прошло, форма для ввода исчезла, а СМС все нет. А иначе войти - никак? Эмм... стесняюсь спросить, дольше-сколько? Уже как-бы 30 мин. прошло, форма для ввода исчезла, а СМС все нет. А иначе войти - никак?

30 минут... Я не так давно наличку в кассе снимал, так для подтверждения операции должен был быть звонок из банка. Звонка не было, но через время пришла СМС с кодом. Я уже из банка ушёл, и уже подъезжал к дому, как звонок. Думал, очередное идиотское "оцените как вас обслужили", ан нет - "ви підтверждуєте зняття коштів". Надо было нажать "ні, не підтверждую", наверное, но я просто сбросил.Кстати, в кассе - Адъ и Израиль. Куча каких-то личностей сомнительного вида с пачками коммунальных квитанций. Увидев, сколько времени занимает обслуживание одного такого ходока, пошёл к оператору ускорять процесс. Без очереди-то меня вызвали, но перед этим пришлось дождаться, пока закончится обрабатываемая пачка, а это тоже заняло минут 10.