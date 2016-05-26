RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 976977978979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:25

  kontik написав:
  octopus написав:kontik
Приходят, но ждать приходится гораздо дольше ...
Эмм... стесняюсь спросить, дольше-сколько? Уже как-бы 30 мин. прошло, форма для ввода исчезла, а СМС все нет. А иначе войти - никак?

30 минут... Я не так давно наличку в кассе снимал, так для подтверждения операции должен был быть звонок из банка. Звонка не было, но через время пришла СМС с кодом. Я уже из банка ушёл, и уже подъезжал к дому, как звонок. Думал, очередное идиотское "оцените как вас обслужили", ан нет - "ви підтверждуєте зняття коштів". Надо было нажать "ні, не підтверждую", наверное, но я просто сбросил.
Кстати, в кассе - Адъ и Израиль. Куча каких-то личностей сомнительного вида с пачками коммунальных квитанций. Увидев, сколько времени занимает обслуживание одного такого ходока, пошёл к оператору ускорять процесс. Без очереди-то меня вызвали, но перед этим пришлось дождаться, пока закончится обрабатываемая пачка, а это тоже заняло минут 10.
M-Audio
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 23.03.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:21

  kontik написав:Не приходит СМС на вход в а/24. Давно такое покращення, и как войти?
Они все-таки пришли!!! :mrgreen: Правда только сегодня, и в 11,00. Стабильность работы банки- наше ффсе!
kontik
 
Повідомлень: 295
З нами з: 02.04.12
Подякував: 30 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:41

  kontik написав:
  kontik написав:Не приходит СМС на вход в а/24. Давно такое покращення, и как войти?
Они все-таки пришли!!! :mrgreen: Правда только сегодня, и в 11,00. Стабильность работы банки- наше ффсе!

мигом пришли в СМС 4 цифры пароля для менеджера на закрытие карты))
пакеда Ашка,жду плюшек :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 03.12.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:26

Абанка меня троллит)

Положил карту на полку и жду, когда мне подарят 241.5 грн.)
И тут СМС:
На Вашей кредитке лимит 50000 грн. Забыли ПИН? a-bank.com.ua/24
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:48

так що там із цим секретним кеш-беком за поповення депошок існуючих

чи вірно я зрозумів що секретна акція лише для тих, кому прийшло СМС із цього приводу?
:shock:
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 01.06.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 976977978979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, slasva, vitaliy1111, wolt450, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5507, 5508, 5509
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55089 7096624
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 10:54
curiousobro
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3041, 3042, 3043
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30424 3746007
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 10:38
Alpha1251
Банк Альянс 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:12
55 11684
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 04:43
Son of Sun
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (124)
30.03.2018 11:56
Альфа-Банк (55090)
30.03.2018 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.