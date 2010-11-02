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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 976977978979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:25

  kontik написав:
  octopus написав:kontik
Приходят, но ждать приходится гораздо дольше ...
Эмм... стесняюсь спросить, дольше-сколько? Уже как-бы 30 мин. прошло, форма для ввода исчезла, а СМС все нет. А иначе войти - никак?

30 минут... Я не так давно наличку в кассе снимал, так для подтверждения операции должен был быть звонок из банка. Звонка не было, но через время пришла СМС с кодом. Я уже из банка ушёл, и уже подъезжал к дому, как звонок. Думал, очередное идиотское "оцените как вас обслужили", ан нет - "ви підтверждуєте зняття коштів". Надо было нажать "ні, не підтверждую", наверное, но я просто сбросил.
Кстати, в кассе - Адъ и Израиль. Куча каких-то личностей сомнительного вида с пачками коммунальных квитанций. Увидев, сколько времени занимает обслуживание одного такого ходока, пошёл к оператору ускорять процесс. Без очереди-то меня вызвали, но перед этим пришлось дождаться, пока закончится обрабатываемая пачка, а это тоже заняло минут 10.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:21

  kontik написав:Не приходит СМС на вход в а/24. Давно такое покращення, и как войти?
Они все-таки пришли!!! :mrgreen: Правда только сегодня, и в 11,00. Стабильность работы банки- наше ффсе!
kontik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:41

  kontik написав:
  kontik написав:Не приходит СМС на вход в а/24. Давно такое покращення, и как войти?
Они все-таки пришли!!! :mrgreen: Правда только сегодня, и в 11,00. Стабильность работы банки- наше ффсе!

мигом пришли в СМС 4 цифры пароля для менеджера на закрытие карты))
пакеда Ашка,жду плюшек :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:26

Абанка меня троллит)

Положил карту на полку и жду, когда мне подарят 241.5 грн.)
И тут СМС:
На Вашей кредитке лимит 50000 грн. Забыли ПИН? a-bank.com.ua/24
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:48

так що там із цим секретним кеш-беком за поповення депошок існуючих

чи вірно я зрозумів що секретна акція лише для тих, кому прийшло СМС із цього приводу?
:shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:47

  greenozon написав:так що там із цим секретним кеш-беком за поповення депошок існуючих

чи вірно я зрозумів що секретна акція лише для тих, кому прийшло СМС із цього приводу?
:shock:

После окончания очередного депо ждал неделю, ничего не приходило. Снял гривны, купил доляры.
lag1lag11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:24

  lag1lag11 написав:Снял гривны, купил доляры.

На ваш взгляд это сейчас выгодное вложение свободной гривны?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:52

lag1lag11
Торопиться не надо ;-)
https://youtu.be/x0cCNhxFe-k
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:21

  Vorlon написав:
  lag1lag11 написав:Снял гривны, купил доляры.

На ваш взгляд это сейчас выгодное вложение свободной гривны?

Не самое правильное решение, согласен. Просто, до этого запасов в валюте не было, да и сумма была сравнительно небольшая.
lag1lag11
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 07:39

Графік курсу долара мені підказує, що цього літа мінімум може бути не вище минулорічного (25,5)
KIM30
 
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