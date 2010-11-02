А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:25
kontik написав: octopus написав: kontik
Приходят, но ждать приходится гораздо дольше ...
Эмм... стесняюсь спросить, дольше-сколько? Уже как-бы 30 мин. прошло, форма для ввода исчезла, а СМС все нет. А иначе войти - никак?
30 минут... Я не так давно наличку в кассе снимал, так для подтверждения операции должен был быть звонок из банка. Звонка не было, но через время пришла СМС с кодом. Я уже из банка ушёл, и уже подъезжал к дому, как звонок. Думал, очередное идиотское "оцените как вас обслужили", ан нет - "ви підтверждуєте зняття коштів". Надо было нажать "ні, не підтверждую", наверное, но я просто сбросил.
Кстати, в кассе - Адъ и Израиль. Куча каких-то личностей сомнительного вида с пачками коммунальных квитанций. Увидев, сколько времени занимает обслуживание одного такого ходока, пошёл к оператору ускорять процесс. Без очереди-то меня вызвали, но перед этим пришлось дождаться, пока закончится обрабатываемая пачка, а это тоже заняло минут 10.
M-Audio
Повідомлень: 1174
З нами з: 23.03.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 209 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:21
kontik написав:
Не приходит СМС на вход в а/24. Давно такое покращення, и как войти?
Они все-таки пришли!!!
Правда только сегодня, и в 11,00. Стабильность работы банки- наше ффсе!
kontik
Повідомлень: 295
З нами з: 02.04.12
Подякував: 30 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:41
kontik написав: kontik написав:
Не приходит СМС на вход в а/24. Давно такое покращення, и как войти?
Они все-таки пришли!!!
Правда только сегодня, и в 11,00. Стабильность работы банки- наше ффсе!
мигом пришли в СМС 4 цифры пароля для менеджера на закрытие карты))
пакеда Ашка,жду плюшек
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1426
З нами з: 03.12.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 140 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:26
Абанка меня троллит)
Положил карту на полку и жду, когда мне подарят 241.5 грн.) И тут СМС: На Вашей кредитке лимит 50000 грн. Забыли ПИН? a-bank.com.ua/24
guntherhouse777
Повідомлень: 3100
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 211 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:48
так що там із цим секретним кеш-беком за поповення депошок існуючих
чи вірно я зрозумів що секретна акція лише для тих, кому прийшло СМС із цього приводу?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Повідомлень: 1822
З нами з: 01.06.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:47
greenozon написав:
так що там із цим секретним кеш-беком за поповення депошок існуючих
чи вірно я зрозумів що секретна акція лише для тих, кому прийшло СМС із цього приводу?
После окончания очередного депо ждал неделю, ничего не приходило. Снял гривны, купил доляры.
lag1lag11
Повідомлень: 25
З нами з: 17.03.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:24
lag1lag11 написав:
Снял гривны, купил доляры.
На ваш взгляд это сейчас выгодное вложение свободной гривны?
Vorlon
Повідомлень: 5517
З нами з: 14.06.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 568 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:52
lag1lag11
Торопиться не надо
https://youtu.be/x0cCNhxFe-k
Alexander_s
Повідомлень: 187
З нами з: 24.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 39 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:21
Vorlon написав: lag1lag11 написав:
Снял гривны, купил доляры.
На ваш взгляд это сейчас выгодное вложение свободной гривны?
Не самое правильное решение, согласен. Просто, до этого запасов в валюте не было, да и сумма была сравнительно небольшая.
lag1lag11
Повідомлень: 25
З нами з: 17.03.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 кві, 2018 07:39
Графік курсу долара мені підказує, що цього літа мінімум може бути не вище минулорічного (25,5)
KIM30
Повідомлень: 5325
З нами з: 12.11.09
Подякував: 907 раз.
Подякували: 403 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4577
749482
Нед 01 кві, 2018 09:12 sens
3048
424582
138
32010
реклама