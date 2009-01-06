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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 977978979980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:37

Отказал мне А-банк в расторжении депозита.

Понравилась формулировка.Типа у меня был месяц до расторжения.
Я начал объяснять что я попал в больницу накануне окончания депозита и что я НЕ ПЛАНИРОВАЛ НА 20 ДНЕЙ ПОПАДАТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ.

Но это были слова в пустоту.

Короче для меня будет лучше что-бы ВА зашла в банк.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:44

Re: А-Банк

  zzzzzz написав:Но это были слова в пустоту.


Обращались в надзорный(НБУ) орган?
Какие пункты договора на Ваше мнение нарушены?
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:48

  bosson513 написав: Какие пункты договора на Ваше мнение нарушены?

Формально договор не нарушен.Но есть морально-этические моменты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:53

Re: А-Банк

  zzzzzz написав:Но есть морально-этические моменты.


все двадцать дней вы были в непритомному (нед1ездатному) стан1?
Так чи н1?
Була можлив1ть зателефонувати на 0-800 ?

Если все так - то подайтне позов - ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД у КОРИСТУВАНН1 ВЛАСНИМИ КОШТАМИ. Может банк испугается и попытается все решить в досудебном порядке. Или компенсирует Вам моральный ущерб - неспок1й, душевные переживание, втрата здоровья, порушення звычайного Вам переб1гу життя.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:11

bosson513

Спасибо за совет, судебная тяжба это не один месяц.

У меня ситуация была следующая.

28.02 - госпитализация
28.02 - срок окончания депозита, возврат денег на следующий день.В течении 5 календарных дней я имею право досрочно разорвать новый договор и снять деньги , но я находился 20 дней на стационаре, до 19.03.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:24

  zzzzzz написав:Формально договор не нарушен.Но есть морально-этические моменты.

Нет никаких морально-этических моментов. Есть именно Договор.

Ты 5 дней в коме лежал ? Даже если это и так - никого этого не чешет.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:15

  zzzzzz написав:Но есть морально-этические моменты.


К деньгам это не относится... Если бы все были моральными, может и корупции такой не было везде.
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