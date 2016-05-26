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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:37
Отказал мне А-банк в расторжении депозита.
Понравилась формулировка.Типа у меня был месяц до расторжения.
Я начал объяснять что я попал в больницу накануне окончания депозита и что я НЕ ПЛАНИРОВАЛ НА 20 ДНЕЙ ПОПАДАТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ.
Но это были слова в пустоту.
Короче для меня будет лучше что-бы ВА зашла в банк.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:44
zzzzzz написав:
Но это были слова в пустоту.
Обращались в надзорный(НБУ) орган?
Какие пункты договора на Ваше мнение нарушены?
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:48
bosson513 написав:
Какие пункты договора на Ваше мнение нарушены?
Формально договор не нарушен.Но есть морально-этические моменты.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:53
zzzzzz написав:
Но есть морально-этические моменты.
все двадцать дней вы были в непритомному (нед1ездатному) стан1?
Так чи н1?
Була можлив1ть зателефонувати на 0-800 ?
Если все так - то подайтне позов - ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД у КОРИСТУВАНН1 ВЛАСНИМИ КОШТАМИ. Может банк испугается и попытается все решить в досудебном порядке. Или компенсирует Вам моральный ущерб - неспок1й, душевные переживание, втрата здоровья, порушення звычайного Вам переб1гу життя.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Пон 02 кві, 2018 19:11
bosson513
Спасибо за совет, судебная тяжба это не один месяц.
У меня ситуация была следующая.
28.02 - госпитализация
28.02 - срок окончания депозита, возврат денег на следующий день.В течении 5 календарных дней я имею право досрочно разорвать новый договор и снять деньги , но я находился 20 дней на стационаре, до 19.03.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:24
zzzzzz написав:
Формально договор не нарушен.Но есть морально-этические моменты.
Нет никаких морально-этических моментов. Есть именно Договор.
Ты 5 дней в коме лежал ? Даже если это и так - никого этого не чешет.
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mustbe
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:15
zzzzzz написав:
Но есть морально-этические моменты.
К деньгам это не относится... Если бы все были моральными, может и корупции такой не было везде.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:06
mustbe написав:
Ты 5 дней в коме лежал ? Даже если это и так - никого этого не чешет.
є ще поважна причина, підтверджена документами
ось так :(
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:43
Поважная причина - для чего ?
Можно насобирать десятки поважных причин, но с точки зрения закона - банк в своём праве.
Его не интересуют твои поважные причины
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mustbe
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Додано: Чет 05 кві, 2018 07:52
Для тех, кто ещё сомневается)))
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cdj2
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