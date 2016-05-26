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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:54

Re: А-Банк

Це те, що на Попудренка в Києві?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:38

  chipmunk написав:Це те, що на Попудренка в Києві?

И на Попудренка тоже :D
Уже больше года на всех отделениях А-банка в Киеве висят вывески "Ломбард", а внутри отделений все стены завешены плакатами с расценками на прием от населения всякого хлама , в т.ч. и золота.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:39

  lubopytnaya написав:
  chipmunk написав:Це те, що на Попудренка в Києві?

И на Попудренка тоже :D
Уже больше года на всех отделениях А-банка в Киеве висят вывески "Ломбард", а внутри отделений все стены завешены плакатами с расценками на прием от населения всякого хлама , в т.ч. и золота.


Не в том числе, а только золота. Ничего другого не принимают.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:29

  WachtAmRhein написав:Не в том числе, а только золота. Ничего другого не принимают.

А, ну значит, уже зажрались :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 978979980981
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