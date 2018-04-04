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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:54
Re: А-Банк
Це те, що на Попудренка в Києві?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:38
И на Попудренка тоже
Уже больше года на всех отделениях А-банка в Киеве висят вывески "Ломбард", а внутри отделений все стены завешены плакатами с расценками на прием от населения всякого хлама , в т.ч. и золота.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:39
Не в том числе, а только золота. Ничего другого не принимают.
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:29
А, ну значит, уже зажрались
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:03
КАБАКАДЕЛО
Чисто случайно зашел в а24...при положительном остатке по Уни дописали в марте коректировочку -15.ломбард гребаный.на майские с вещами на выход.
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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