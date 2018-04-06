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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979980981982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55

  mustbe написав:Округление в Копилку с кредитных - так и не починили ?

Тока до 10 от каждой траты.
anikola13
 
Повідомлень: 394
З нами з: 08.02.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59

  greenozon написав:який зараз залишо % по картках АБ?
кдв, уні
грн

в які дні нараховують

10% универсалка от 100 гр,первого числа % нараховують
Анюта
 
Повідомлень: 67
З нами з: 25.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 979980981982
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