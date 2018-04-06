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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55
mustbe написав:
Округление в Копилку с кредитных - так и не починили ?
Тока до 10 от каждой траты.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59
greenozon написав:
який зараз залишо % по картках АБ?
кдв, уні
грн
в які дні нараховують
10% универсалка от 100 гр,первого числа % нараховують
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Анюта
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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