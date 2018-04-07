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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55
mustbe написав:
Округление в Копилку с кредитных - так и не починили ?
Тока до 10 от каждой траты.
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anikola13
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59
greenozon написав:
який зараз залишо % по картках АБ?
кдв, уні
грн
в які дні нараховують
10% универсалка от 100 гр,первого числа % нараховують
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Анюта
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Додано: Суб 07 кві, 2018 20:04
gorgany написав:
Кажуть буде скоро і тут кешбек.
5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:45
guntherhouse777 написав: gorgany написав:
Кажуть буде скоро і тут кешбек.
5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?
хочуть зробити міні Моно. Кажуть, вже тестують
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wolt450
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:48
Нехай роблять. А то прислали смс - купіть щось, у вас же 50тис на карті
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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