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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979980981982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55

  mustbe написав:Округление в Копилку с кредитных - так и не починили ?

Тока до 10 от каждой траты.
anikola13
 
Повідомлень: 394
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59

  greenozon написав:який зараз залишо % по картках АБ?
кдв, уні
грн

в які дні нараховують

10% универсалка от 100 гр,первого числа % нараховують
Анюта
 
Повідомлень: 68
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:04

  gorgany написав:Кажуть буде скоро і тут кешбек.

5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3113
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:45

  guntherhouse777 написав:
  gorgany написав:Кажуть буде скоро і тут кешбек.

5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?


хочуть зробити міні Моно. Кажуть, вже тестують
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:48

Re: А-Банк

Нехай роблять. А то прислали смс - купіть щось, у вас же 50тис на карті ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлень: 7780
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:27

10% заробляють річних, нащо тратити на видатки :)
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greenozon
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Повідомлень: 1872
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Подякував: 151 раз.
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