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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55
mustbe написав:
Округление в Копилку с кредитных - так и не починили ?
Тока до 10 от каждой траты.
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anikola13
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59
greenozon написав:
який зараз залишо % по картках АБ?
кдв, уні
грн
в які дні нараховують
10% универсалка от 100 гр,первого числа % нараховують
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Анюта
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Додано: Суб 07 кві, 2018 20:04
gorgany написав:
Кажуть буде скоро і тут кешбек.
5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:45
guntherhouse777 написав: gorgany написав:
Кажуть буде скоро і тут кешбек.
5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?
хочуть зробити міні Моно. Кажуть, вже тестують
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wolt450
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:48
Нехай роблять. А то прислали смс - купіть щось, у вас же 50тис на карті
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Нед 08 кві, 2018 14:27
10% заробляють річних, нащо тратити на видатки
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greenozon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:32
wolt450 написав: guntherhouse777 написав: gorgany написав:
Кажуть буде скоро і тут кешбек.
5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?
хочуть зробити міні Моно. Кажуть, вже тестують
Вы правы. Для голдов.2 категории на выбор в приложении, 100 грн.кб- и можно вывести на основной счет, каждый месяц меняются категории и размер вознаграждения.
Что то похожее есть уже))
И да! Там же будет +2% на депо.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:01
А КБ за кредитные, за свои или как?
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Flamingo
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Додано: Вів 10 кві, 2018 17:03
Flamingo написав:
А КБ за кредитные, за свои или как?
За кредитные.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 10 кві, 2018 17:45
guntherhouse777 написав: gorgany написав:
Кажуть буде скоро і тут кешбек.
5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?
5% для сплячих. Сьогодні телефонували. З 11.04 моя карта наче підключена до акційного КБ. Але деталі у відділенні.
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Viz
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