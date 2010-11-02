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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:05
я так поняла голды они уже не предлагают оформить,это самому идти что ли напрашиваться?сумма депо позволяет иметь голдкарту с бесплатным обслуживанием.
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Анюта
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:09
Анюта написав:
я так поняла голды они уже не предлагают оформить,это самому идти что ли напрашиваться?сумма депо позволяет иметь голдкарту с бесплатным обслуживанием.
Так завжди не пропонували...слід було йти в відділення там і давали неіменну, якщо така Вас влаштує.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:23
Квесторе_поверніться написав: Анюта написав:
я так поняла голды они уже не предлагают оформить,это самому идти что ли напрашиваться?сумма депо позволяет иметь голдкарту с бесплатным обслуживанием.
Так завжди не пропонували...слід було йти в відділення там і давали неіменну, якщо така Вас влаштує.
Неименную голд?Раньше предлагали,но с абонплатой.
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Анюта
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:31
якщо занесли трішки грошенят (50К+ якщо не помиляюсь) буде вам довічна безкоштовна голда
не пропонують? просіть самі
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:31
Анюта, за 50000 грн на рахунках неіменні Голди роздають без абонплати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:44
Квесторе_поверніться а я жду когда мне сообщат,ну тогда схожу к ним.Спасибо
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Анюта
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:48
greenozon написав:
якщо занесли трішки грошенят (50К+ якщо не помиляюсь) буде вам довічна безкоштовна голда
не пропонують? просіть самі
есть такая сумма,бесплатную пока не предлагали.
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Анюта
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:07
тут варіантів багато...
навскидку -
- написати в АБ - чат, попитатись-поцікавитись, може ще яку умову (-и) треба їм задовільнити
- позвонити в теплу лінію, задати це ж питання
- піти до менеджера в перше ліпше АБ-відділення і поцікавитсь а що да як.
... (ваш варіант)
PS чекати можна довго, а можна не чекати, а діяти
що обираєте ви?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:22
greenozon
Сама схожу.Вот только не знаю,мне универсалку и кдв можно будет голд оформить и будут ли обе бесплатными.А то как то не по людски,вроде как полноценный клиент их,а голдов не имеем.
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Анюта
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:27
Анюта написав:greenozon
Сама схожу.Вот только не знаю,мне универсалку и кдв можно будет голд оформить и будут ли обе бесплатными.А то как то не по людски,вроде как полноценный клиент их,а голдов не имеем.
Не просто Уні і КДВ а багато Уні і КДВ безкоштовно.
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Квесторе_поверніться
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