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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 980981982983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:05

Re: А-Банк

я так поняла голды они уже не предлагают оформить,это самому идти что ли напрашиваться?сумма депо позволяет иметь голдкарту с бесплатным обслуживанием.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:09

  Анюта написав:я так поняла голды они уже не предлагают оформить,это самому идти что ли напрашиваться?сумма депо позволяет иметь голдкарту с бесплатным обслуживанием.

Так завжди не пропонували...слід було йти в відділення там і давали неіменну, якщо така Вас влаштує.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Анюта написав:я так поняла голды они уже не предлагают оформить,это самому идти что ли напрашиваться?сумма депо позволяет иметь голдкарту с бесплатным обслуживанием.

Так завжди не пропонували...слід було йти в відділення там і давали неіменну, якщо така Вас влаштує.

Неименную голд?Раньше предлагали,но с абонплатой.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:31

якщо занесли трішки грошенят (50К+ якщо не помиляюсь) буде вам довічна безкоштовна голда

не пропонують? просіть самі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:31

Анюта, за 50000 грн на рахунках неіменні Голди роздають без абонплати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:44

Квесторе_поверніться а я жду когда мне сообщат,ну тогда схожу к ним.Спасибо
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:48

  greenozon написав:якщо занесли трішки грошенят (50К+ якщо не помиляюсь) буде вам довічна безкоштовна голда

не пропонують? просіть самі

есть такая сумма,бесплатную пока не предлагали.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:07

тут варіантів багато...
навскидку -

- написати в АБ - чат, попитатись-поцікавитись, може ще яку умову (-и) треба їм задовільнити
- позвонити в теплу лінію, задати це ж питання
- піти до менеджера в перше ліпше АБ-відділення і поцікавитсь а що да як.
... (ваш варіант)

PS чекати можна довго, а можна не чекати, а діяти

що обираєте ви? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:22

greenozon
Сама схожу.Вот только не знаю,мне универсалку и кдв можно будет голд оформить и будут ли обе бесплатными.А то как то не по людски,вроде как полноценный клиент их,а голдов не имеем.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:27

  Анюта написав:greenozon
Сама схожу.Вот только не знаю,мне универсалку и кдв можно будет голд оформить и будут ли обе бесплатными.А то как то не по людски,вроде как полноценный клиент их,а голдов не имеем.

Не просто Уні і КДВ а багато Уні і КДВ безкоштовно.
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