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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:05
Re: А-Банк
я так поняла голды они уже не предлагают оформить,это самому идти что ли напрашиваться?сумма депо позволяет иметь голдкарту с бесплатным обслуживанием.
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:09
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:23
Неименную голд?Раньше предлагали,но с абонплатой.
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:31
якщо занесли трішки грошенят (50К+ якщо не помиляюсь) буде вам довічна безкоштовна голда
не пропонують? просіть самі
+50грн !
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:31
Анюта, за 50000 грн на рахунках неіменні Голди роздають без абонплати.
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:44
Квесторе_поверніться а я жду когда мне сообщат,ну тогда схожу к ним.Спасибо
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:48
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:07
тут варіантів багато...
навскидку -
- написати в АБ - чат, попитатись-поцікавитись, може ще яку умову (-и) треба їм задовільнити
- позвонити в теплу лінію, задати це ж питання
- піти до менеджера в перше ліпше АБ-відділення і поцікавитсь а що да як.
... (ваш варіант)
PS чекати можна довго, а можна не чекати, а діяти
що обираєте ви?
+50грн !
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:22
greenozon
Сама схожу.Вот только не знаю,мне универсалку и кдв можно будет голд оформить и будут ли обе бесплатными.А то как то не по людски,вроде как полноценный клиент их,а голдов не имеем.
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:27
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