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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:16
Квесторе_поверніться да я уже поняла,что самим надо просить,по обычной универсалке 50 тысч кредлимита сами дали,ну и предложили бы сразу и голды,нет жеж,теперь ходи уговаривай.
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:22
Re: А-Банк
.)) да никого уговаривать не надо )...приходите , открываете двери ножкой )) и ставите в известность что вам исходя из суммы депо полагается Голд статус и карты - извольте оформить ).
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:30
Начальница отделения тогда ещё деньги принимала,даже она не предложила оформить чудокарту.Теперь буду знать.Спасибо.
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