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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:16
Квесторе_поверніться да я уже поняла,что самим надо просить,по обычной универсалке 50 тысч кредлимита сами дали,ну и предложили бы сразу и голды,нет жеж,теперь ходи уговаривай.
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:22
Re: А-Банк
.)) да никого уговаривать не надо )...приходите , открываете двери ножкой )) и ставите в известность что вам исходя из суммы депо полагается Голд статус и карты - извольте оформить ).
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:30
Начальница отделения тогда ещё деньги принимала,даже она не предложила оформить чудокарту.Теперь буду знать.Спасибо.
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:58
QR-код?
мобільний клієнт?
варіантів багато..
+50грн !
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:02
телефон 3310 , без инет и нет денег , прямо как у меня , когда пришла смс от Альфабанка и нет возможности с телефона зайти в нет
никому не верю
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:06
Re: А-Банк
це у вас ще ТА нокія 10 річної давності???
чи нова модель із кольоровим екраном і рештою плюшок
+50грн !
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:08
Монопісуально, як на мою думку.
panatar.com
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:10
конечно КЛАССИКА , это кирпич , но звонилка классная и удобная , более того имею 2 зарядных к нему ( для авто и дома ) , вообщем тяжело расстаться . Первый мой стартас 130 ( моторола ) уже давно только смски шлет на домашней сигнализации на даче
никому не верю
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