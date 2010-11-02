Додано: Вів 10 кві, 2018 22:22

.)) да никого уговаривать не надо )...приходите , открываете двери ножкой )) и ставите в известность что вам исходя из суммы депо полагается Голд статус и карты - извольте оформить ).

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