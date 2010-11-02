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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 981982983984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:16

Квесторе_поверніться да я уже поняла,что самим надо просить,по обычной универсалке 50 тысч кредлимита сами дали,ну и предложили бы сразу и голды,нет жеж,теперь ходи уговаривай.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:22

Re: А-Банк

.)) да никого уговаривать не надо )...приходите , открываете двери ножкой )) и ставите в известность что вам исходя из суммы депо полагается Голд статус и карты - извольте оформить ).
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:30

  -VICTOR- написав:.)) да никого уговаривать не надо )...приходите , открываете двери ножкой )) и ставите в известность что вам исходя из суммы депо полагается Голд статус и карты - извольте оформить ).

Начальница отделения тогда ещё деньги принимала,даже она не предложила оформить чудокарту.Теперь буду знать.Спасибо.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 06:32

Пароли одноразовые не приходят. Чудо-банк.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:58

QR-код?
мобільний клієнт?

варіантів багато..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:02

  greenozon написав:QR-код?
мобільний клієнт?

варіантів багато..

телефон 3310 , без инет и нет денег :mrgreen: , прямо как у меня , когда пришла смс от Альфабанка и нет возможности с телефона зайти в нет :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:06

Re: А-Банк

  sens написав:телефон 3310


це у вас ще ТА нокія 10 річної давності???

чи нова модель із кольоровим екраном і рештою плюшок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:08

  greenozon написав:
  sens написав:телефон 3310


це у вас ще ТА нокія 10 річної давності???

чи нова модель із кольоровим екраном і рештою плюшок

Монопісуально, як на мою думку.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:10

  greenozon написав:
  sens написав:телефон 3310


це у вас ще ТА нокія 10 річної давності???

чи нова модель із кольоровим екраном і рештою плюшок

конечно КЛАССИКА 8) , это кирпич , но звонилка классная и удобная , более того имею 2 зарядных к нему ( для авто и дома ) , вообщем тяжело расстаться . Первый мой стартас 130 ( моторола ) уже давно только смски шлет на домашней сигнализации на даче :)
никому не верю
sens
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