про 3Д не було слова
невірно зрозумів, перепрошую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:00
Re: А-Банк
про 3Д не було слова
невірно зрозумів, перепрошую
+50грн !
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57
Re: А-Банк
Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.
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