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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 982983984985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:00

Re: А-Банк

  M-Audio написав:Это был ответ мне? Если да, то одноразовые пароли из 3D-secure


про 3Д не було слова :)

невірно зрозумів, перепрошую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57

Re: А-Банк

Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:05

Звонила девушка с А банки. Спрашивала, чего я не пользуюсь их КК, нет ли у меня проблем с ней (с картой).
По поводу сроков внедрения КБ программа ни сном ни духом.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:08

  Інкогніто написав:Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.


Пришёл домой, сходил в туалет, помыл руки, ужинаю.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:47

  WachtAmRhein написав:
  Інкогніто написав:Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.


Пришёл домой, сходил в туалет, помыл руки, ужинаю.

:mrgreen: ... ну и я проинформирую о "самом наболевшем" , как и инкогнито : сделал платеж, читаю форум , слушаю новости :lol:
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