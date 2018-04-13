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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 982983984985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:00

Re: А-Банк

  M-Audio написав:Это был ответ мне? Если да, то одноразовые пароли из 3D-secure


про 3Д не було слова :)

невірно зрозумів, перепрошую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57

Re: А-Банк

Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:05

Звонила девушка с А банки. Спрашивала, чего я не пользуюсь их КК, нет ли у меня проблем с ней (с картой).
По поводу сроков внедрения КБ программа ни сном ни духом.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:08

  Інкогніто написав:Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.


Пришёл домой, сходил в туалет, помыл руки, ужинаю.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:47

  WachtAmRhein написав:
  Інкогніто написав:Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.


Пришёл домой, сходил в туалет, помыл руки, ужинаю.

:mrgreen: ... ну и я проинформирую о "самом наболевшем" , как и инкогнито : сделал платеж, читаю форум , слушаю новости :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:25

  Viz написав:
  guntherhouse777 написав:
  gorgany написав:Кажуть буде скоро і тут кешбек.

5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?


5% для сплячих. Сьогодні телефонували. З 11.04 моя карта наче підключена до акційного КБ. Але деталі у відділенні.

А меня вчера якобы подключили после прозвона к 5% КБ по спящей кредитке. Причём жена про КБ не спросила чуток раньше, её и не подключили, а меня по запросу получается только. Только нигде на сайте никакого описания не нашёл, хотя сказали, что есть.
1) Находил может кто-то? Поделитесь.
2) И откуда инфа про 5% грязными (т.е. 4,025% чистыми)? Как его реально начисляют?
3) Только за кредитные, или за свои тоже?
4) Только POS, или интернет тоже?
5) Без разницы, виза или мастер?
6) Срок действия у каждого 30 дней от прозвона и +7 дней для выплаты?
7) Куда выплачивают, на эту же карту?

Спасибо, особенно за отзывы из опыта.
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:33

  guntherhouse777 написав:Абанка меня троллит)

Положил карту на полку и жду, когда мне подарят 241.5 грн.)
И тут СМС:
На Вашей кредитке лимит 50000 грн. Забыли ПИН? a-bank.com.ua/24

Мне кстати тоже озвучили лимит в 300 грн, только грязными или чистыми, не ясно...
kreuz
 
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