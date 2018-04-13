про 3Д не було слова
невірно зрозумів, перепрошую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:00
Re: А-Банк
про 3Д не було слова
невірно зрозумів, перепрошую
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57
Re: А-Банк
Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:05
Звонила девушка с А банки. Спрашивала, чего я не пользуюсь их КК, нет ли у меня проблем с ней (с картой).
По поводу сроков внедрения КБ программа ни сном ни духом.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:08
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:47
... ну и я проинформирую о "самом наболевшем" , как и инкогнито : сделал платеж, читаю форум , слушаю новости
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Додано: Суб 14 кві, 2018 11:25
А меня вчера якобы подключили после прозвона к 5% КБ по спящей кредитке. Причём жена про КБ не спросила чуток раньше, её и не подключили, а меня по запросу получается только. Только нигде на сайте никакого описания не нашёл, хотя сказали, что есть.
1) Находил может кто-то? Поделитесь.
2) И откуда инфа про 5% грязными (т.е. 4,025% чистыми)? Как его реально начисляют?
3) Только за кредитные, или за свои тоже?
4) Только POS, или интернет тоже?
5) Без разницы, виза или мастер?
6) Срок действия у каждого 30 дней от прозвона и +7 дней для выплаты?
7) Куда выплачивают, на эту же карту?
Спасибо, особенно за отзывы из опыта.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:33
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