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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 982983984985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:00

Re: А-Банк

  M-Audio написав:Это был ответ мне? Если да, то одноразовые пароли из 3D-secure


про 3Д не було слова :)

невірно зрозумів, перепрошую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57

Re: А-Банк

Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:05

Звонила девушка с А банки. Спрашивала, чего я не пользуюсь их КК, нет ли у меня проблем с ней (с картой).
По поводу сроков внедрения КБ программа ни сном ни духом.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:08

  Інкогніто написав:Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.


Пришёл домой, сходил в туалет, помыл руки, ужинаю.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:47

  WachtAmRhein написав:
  Інкогніто написав:Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.


Пришёл домой, сходил в туалет, помыл руки, ужинаю.

:mrgreen: ... ну и я проинформирую о "самом наболевшем" , как и инкогнито : сделал платеж, читаю форум , слушаю новости :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:25

  Viz написав:
  guntherhouse777 написав:
  gorgany написав:Кажуть буде скоро і тут кешбек.

5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?


5% для сплячих. Сьогодні телефонували. З 11.04 моя карта наче підключена до акційного КБ. Але деталі у відділенні.

А меня вчера якобы подключили после прозвона к 5% КБ по спящей кредитке. Причём жена про КБ не спросила чуток раньше, её и не подключили, а меня по запросу получается только. Только нигде на сайте никакого описания не нашёл, хотя сказали, что есть.
1) Находил может кто-то? Поделитесь.
2) И откуда инфа про 5% грязными (т.е. 4,025% чистыми)? Как его реально начисляют?
3) Только за кредитные, или за свои тоже?
4) Только POS, или интернет тоже?
5) Без разницы, виза или мастер?
6) Срок действия у каждого 30 дней от прозвона и +7 дней для выплаты?
7) Куда выплачивают, на эту же карту?

Спасибо, особенно за отзывы из опыта.
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:33

  guntherhouse777 написав:Абанка меня троллит)

Положил карту на полку и жду, когда мне подарят 241.5 грн.)
И тут СМС:
На Вашей кредитке лимит 50000 грн. Забыли ПИН? a-bank.com.ua/24

Мне кстати тоже озвучили лимит в 300 грн, только грязными или чистыми, не ясно...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:44

  kreuz написав:
  guntherhouse777 написав:Абанка меня троллит)

Положил карту на полку и жду, когда мне подарят 241.5 грн.)
И тут СМС:
На Вашей кредитке лимит 50000 грн. Забыли ПИН? a-bank.com.ua/24

Мне кстати тоже озвучили лимит в 300 грн, только грязными или чистыми, не ясно...

300-19,5% -вот и весь профит.
Инфо этой нигде нет на сайте. из уст в уста.
За кредитные только, наземные посы, любая мпс.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 16:17

  kreuz написав:5% для сплячих. Сьогодні телефонували. З 11.04 моя карта наче підключена до акційного КБ. Але деталі у відділенні.


У меня в последнее время стойкое ощущение, что Абанк - это банк с самым пи....ым персоналом что в отделении, что на горячке. Причём этот пи...жь поддерживается на самом высоком уровне.
Врут не переставая. То КБ за пополнение депозитов, теперь КБ за покупки.
При этом, ни информации на сайте, ни условий программы нигде нет. Всё на словах.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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