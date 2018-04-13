Додано: Суб 14 кві, 2018 11:25

Viz написав: guntherhouse777 написав: gorgany написав: Кажуть буде скоро і тут кешбек. Кажуть буде скоро і тут кешбек.

5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа? 5% для "спящих красавиц" или новая КБ программа?



5% для сплячих. Сьогодні телефонували. З 11.04 моя карта наче підключена до акційного КБ. Але деталі у відділенні. 5% для сплячих. Сьогодні телефонували. З 11.04 моя карта наче підключена до акційного КБ. Але деталі у відділенні.

А меня вчера якобы подключили после прозвона к 5% КБ по спящей кредитке. Причём жена про КБ не спросила чуток раньше, её и не подключили, а меня по запросу получается только. Только нигде на сайте никакого описания не нашёл, хотя сказали, что есть.1) Находил может кто-то? Поделитесь.2) И откуда инфа про 5% грязными (т.е. 4,025% чистыми)? Как его реально начисляют?3) Только за кредитные, или за свои тоже?4) Только POS, или интернет тоже?5) Без разницы, виза или мастер?6) Срок действия у каждого 30 дней от прозвона и +7 дней для выплаты?7) Куда выплачивают, на эту же карту?Спасибо, особенно за отзывы из опыта.