про 3Д не було слова
невірно зрозумів, перепрошую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:00
Re: А-Банк
про 3Д не було слова
невірно зрозумів, перепрошую
+50грн !
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57
Re: А-Банк
Два раза пополнял уни через зелёный терминал - залетает мгновенно.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:05
Звонила девушка с А банки. Спрашивала, чего я не пользуюсь их КК, нет ли у меня проблем с ней (с картой).
По поводу сроков внедрения КБ программа ни сном ни духом.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:08
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:47
... ну и я проинформирую о "самом наболевшем" , как и инкогнито : сделал платеж, читаю форум , слушаю новости
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Додано: Суб 14 кві, 2018 11:25
А меня вчера якобы подключили после прозвона к 5% КБ по спящей кредитке. Причём жена про КБ не спросила чуток раньше, её и не подключили, а меня по запросу получается только. Только нигде на сайте никакого описания не нашёл, хотя сказали, что есть.
1) Находил может кто-то? Поделитесь.
2) И откуда инфа про 5% грязными (т.е. 4,025% чистыми)? Как его реально начисляют?
3) Только за кредитные, или за свои тоже?
4) Только POS, или интернет тоже?
5) Без разницы, виза или мастер?
6) Срок действия у каждого 30 дней от прозвона и +7 дней для выплаты?
7) Куда выплачивают, на эту же карту?
Спасибо, особенно за отзывы из опыта.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:33
Додано: Суб 14 кві, 2018 12:44
300-19,5% -вот и весь профит.
Инфо этой нигде нет на сайте. из уст в уста.
За кредитные только, наземные посы, любая мпс.
Додано: Суб 14 кві, 2018 16:17
У меня в последнее время стойкое ощущение, что Абанк - это банк с самым пи....ым персоналом что в отделении, что на горячке. Причём этот пи...жь поддерживается на самом высоком уровне.
Врут не переставая. То КБ за пополнение депозитов, теперь КБ за покупки.
При этом, ни информации на сайте, ни условий программы нигде нет. Всё на словах.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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