RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 983984985986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:06

Нова програма кб обіцяють дуже скоро... для голдів і схоже на моню.
Viz
 
Повідомлень: 794
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 00:22

Re: А-Банк

Знатоки, подскажите :) если оплачивать в рублях на сайтах РФ грн картой А Банка по какому курсу они посчитают :?: а то раньше у них на сайте был курс для касс/отделений и для карт, они могли не совпадать, а сейчас смотрю у них один и не непонятно для касс или карт или и он один для касс и карт :? и если оплатить то по какому курсу посчитают, который на момент как я произвел операцию или на момент когда они реально спишут деньги с карты :?: будет идти платеж сразу с гривны в рубли или может они начали делать платежи через двойную конвертацию :?:
Михалыч
 
Повідомлень: 893
З нами з: 01.03.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 05:42

Михалыч
Странный вопрос
Если ржубли и сайты рашки-парашки, то какая, на пуй, в конечном итоге будет разница?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 328
З нами з: 27.05.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 983984985986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5571, 5572, 5573
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55721 7157471
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 06:17
optomius
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3055, 3056, 3057
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30568 3765608
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 23:10
акет
ВТБ Банк 1 ... 1280, 1281, 1282
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12814 2476876
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 22:44
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13166)
19.04.2018 07:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.