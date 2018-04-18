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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 00:22
Re: А-Банк
Знатоки, подскажите если оплачивать в рублях на сайтах РФ грн картой А Банка по какому курсу они посчитают а то раньше у них на сайте был курс для касс/отделений и для карт, они могли не совпадать, а сейчас смотрю у них один и не непонятно для касс или карт или и он один для касс и карт и если оплатить то по какому курсу посчитают, который на момент как я произвел операцию или на момент когда они реально спишут деньги с карты будет идти платеж сразу с гривны в рубли или может они начали делать платежи через двойную конвертацию
Додано: Чет 19 кві, 2018 05:42
Михалыч
Странный вопрос
Если ржубли и сайты рашки-парашки, то какая, на пуй, в конечном итоге будет разница?
РОШЕН
ФУФЛО
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