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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 00:22
Re: А-Банк
Знатоки, подскажите если оплачивать в рублях на сайтах РФ грн картой А Банка по какому курсу они посчитают а то раньше у них на сайте был курс для касс/отделений и для карт, они могли не совпадать, а сейчас смотрю у них один и не непонятно для касс или карт или и он один для касс и карт и если оплатить то по какому курсу посчитают, который на момент как я произвел операцию или на момент когда они реально спишут деньги с карты будет идти платеж сразу с гривны в рубли или может они начали делать платежи через двойную конвертацию
Додано: Чет 19 кві, 2018 05:42
Михалыч
Странный вопрос
Если ржубли и сайты рашки-парашки, то какая, на пуй, в конечном итоге будет разница?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:07
Так Михалыч хочет на сайтах рашки-парашки оплатить гривневой картой товары, цены которых указаны в рублях.
Михалыч, я в таком случае не морочила бы себе голову и перевела через sendmoney на карту Привата нужную сумму в гривнах и расплатилась бы на сайтах рашки-парашки картой Привата, т.к. в Привате четко и ясно указаны курсы для карт.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:51
дивіться щоб вас РосКомНадзор не забанив як злісного грн терориста!
PS колись прівет банк давав можливість рубльові карти робити, може ще досі дає?
+50грн !
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:16
Всем спасибо
В чате общался с поддержкой А Банка, по какому курсу будет идти у них конвертация оператор толком не объяснил сам путаясь в показаниях но написал, что дают открывать рублевые карты, открою уни и закину нал., нал рубли можно купить в обменниках по 0,42, а это большая экономия по сравнению с курсом Привата для карт.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:27
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:02
Сегодня первый раз увидел что делает с банком бесплатный приём комуналки...
Висит у меня на карте остаток 8 евроцентов. Само собой специально идти в банк ради снятия такой суммы смысла нет, но сегодня по работе оказался рядышком с отделением. Зайду, думаю, пусть перекинут на гривневую универсалку.
А там ппц, развернулся и ушёл.
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:10
Бабушки всё заняли?
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:12
Re: А-Банк
Хехе, я сьогодні совок бачив з записом номерів в черзі(не електронних) - в ощаді не було лектрики, обіцяли буде о 16-й, а було 14 з хвостиком )
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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