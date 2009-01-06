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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 983984985986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:06

Нова програма кб обіцяють дуже скоро... для голдів і схоже на моню.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 00:22

Re: А-Банк

Знатоки, подскажите :) если оплачивать в рублях на сайтах РФ грн картой А Банка по какому курсу они посчитают :?: а то раньше у них на сайте был курс для касс/отделений и для карт, они могли не совпадать, а сейчас смотрю у них один и не непонятно для касс или карт или и он один для касс и карт :? и если оплатить то по какому курсу посчитают, который на момент как я произвел операцию или на момент когда они реально спишут деньги с карты :?: будет идти платеж сразу с гривны в рубли или может они начали делать платежи через двойную конвертацию :?:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 05:42

Михалыч
Странный вопрос
Если ржубли и сайты рашки-парашки, то какая, на пуй, в конечном итоге будет разница?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:07

  swan forever написав:Михалыч
Странный вопрос
Если ржубли и сайты рашки-парашки, то какая, на пуй, в конечном итоге будет разница?

Так Михалыч хочет на сайтах рашки-парашки оплатить гривневой картой товары, цены которых указаны в рублях.

Михалыч, я в таком случае не морочила бы себе голову и перевела через sendmoney на карту Привата нужную сумму в гривнах и расплатилась бы на сайтах рашки-парашки картой Привата, т.к. в Привате четко и ясно указаны курсы для карт.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:51

дивіться щоб вас РосКомНадзор не забанив як злісного грн терориста!
:)


PS колись прівет банк давав можливість рубльові карти робити, може ще досі дає?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:16

Всем спасибо

В чате общался с поддержкой А Банка, по какому курсу будет идти у них конвертация оператор толком не объяснил сам путаясь в показаниях но написал, что дают открывать рублевые карты, открою уни и закину нал., нал рубли можно купить в обменниках по 0,42, а это большая экономия по сравнению с курсом Привата для карт.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:27

  greenozon написав:дивіться щоб вас РосКомНадзор не забанив як злісного грн терориста!
:)


PS колись прівет банк давав можливість рубльові карти робити, може ще досі дає?

До сих пор открывает
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:02

Сегодня первый раз увидел что делает с банком бесплатный приём комуналки...


Висит у меня на карте остаток 8 евроцентов. Само собой специально идти в банк ради снятия такой суммы смысла нет, но сегодня по работе оказался рядышком с отделением. Зайду, думаю, пусть перекинут на гривневую универсалку.

А там ппц, развернулся и ушёл.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:10

  WachtAmRhein написав:Сегодня первый раз увидел что делает с банком бесплатный приём комуналки...


Висит у меня на карте остаток 8 евроцентов. Само собой специально идти в банк ради снятия такой суммы смысла нет, но сегодня по работе оказался рядышком с отделением. Зайду, думаю, пусть перекинут на гривневую универсалку.

А там ппц, развернулся и ушёл.


Бабушки всё заняли?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:12

Re: А-Банк

Хехе, я сьогодні совок бачив з записом номерів в черзі(не електронних) - в ощаді не було лектрики, обіцяли буде о 16-й, а було 14 з хвостиком ;))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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