Додано: Чет 19 кві, 2018 00:22

Знатоки, подскажитеесли оплачивать в рублях на сайтах РФ грн картой А Банка по какому курсу они посчитаюта то раньше у них на сайте был курс для касс/отделений и для карт, они могли не совпадать, а сейчас смотрю у них один и не непонятно для касс или карт или и он один для касс и карти если оплатить то по какому курсу посчитают, который на момент как я произвел операцию или на момент когда они реально спишут деньги с картыбудет идти платеж сразу с гривны в рубли или может они начали делать платежи через двойную конвертацию