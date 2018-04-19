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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30
Re: А-Банк
Про кэшбек никто не в курсе? Я пару дней в отделение зашел спросил ответили что скорее всего со следующего месяца, но моя зеленая Уни-А не подойдет так как надо Голду-А иметь..карта для выплат тоже как не вариант для кэшбека но точно не уверены.. за % какой не в курсе, зато сказали, что будут скорее всего категории то на продукты, то на технику и т.д и можно выбрать направления от этого % будет зависеть... в общем как то вот так, может кто подробнее что знает, особенно заинтересовал кышбек на депо, но вот кроме того что он будет мне ничего больше не сказали какой и на какие они сами хз..
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:38
Никто не в курсе, потому что его нет.
Вообще этот вброс с кешбеком смахивает на попытку удержать клиентов
Всё IMHO
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