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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 984985986987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30

Re: А-Банк

Про кэшбек никто не в курсе? Я пару дней в отделение зашел спросил ответили что скорее всего со следующего месяца, но моя зеленая Уни-А не подойдет так как надо Голду-А иметь..карта для выплат тоже как не вариант для кэшбека но точно не уверены.. за % какой не в курсе, зато сказали, что будут скорее всего категории то на продукты, то на технику и т.д и можно выбрать направления от этого % будет зависеть... в общем как то вот так, может кто подробнее что знает, особенно заинтересовал кышбек на депо, но вот кроме того что он будет мне ничего больше не сказали какой и на какие они сами хз..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:38

  Джон написав:Про кэшбек никто не в курсе?

Никто не в курсе, потому что его нет.

Вообще этот вброс с кешбеком смахивает на попытку удержать клиентов
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:39

Re: А-Банк

Пришла СМС о процентах. В ней: возьмите участь в акции Весна от А-банка. Ху из?
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