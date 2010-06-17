Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30

Про кэшбек никто не в курсе? Я пару дней в отделение зашел спросил ответили что скорее всего со следующего месяца, но моя зеленая Уни-А не подойдет так как надо Голду-А иметь..карта для выплат тоже как не вариант для кэшбека но точно не уверены.. за % какой не в курсе, зато сказали, что будут скорее всего категории то на продукты, то на технику и т.д и можно выбрать направления от этого % будет зависеть... в общем как то вот так, может кто подробнее что знает, особенно заинтересовал кышбек на депо, но вот кроме того что он будет мне ничего больше не сказали какой и на какие они сами хз..