|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30
Re: А-Банк
Про кэшбек никто не в курсе? Я пару дней в отделение зашел спросил ответили что скорее всего со следующего месяца, но моя зеленая Уни-А не подойдет так как надо Голду-А иметь..карта для выплат тоже как не вариант для кэшбека но точно не уверены.. за % какой не в курсе, зато сказали, что будут скорее всего категории то на продукты, то на технику и т.д и можно выбрать направления от этого % будет зависеть... в общем как то вот так, может кто подробнее что знает, особенно заинтересовал кышбек на депо, но вот кроме того что он будет мне ничего больше не сказали какой и на какие они сами хз..
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:38
Никто не в курсе, потому что его нет.
Вообще этот вброс с кешбеком смахивает на попытку удержать клиентов
Всё IMHO
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:39
Re: А-Банк
Пришла СМС о процентах. В ней: возьмите участь в акции Весна от А-банка. Ху из?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:38
jay2004
У них на сайте на странице
"Акція "Весна в А-Банку"
В період з 16.04 по 31.05 акція для всіх клієнтів А-Банку. Відкрийте вклад "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні та отримайте +1% до базової відсоткової ставки."
Т.е. будет 13.6 вместо 12.6.
Юмористы...
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:14
Кэшбек по давно неиспользуемой Универсальной
Позвонили из банка, предложили получать 5% кэшбека за траты по карте Универсальная в течение 30 дней. Спросил у консультанта, который мне звонил, распространяется ли кэшбек на траты в интернете, ответила, что не знает. Кто-нибудь знает достоверно, по действующим сейчас условиям акции дается кэшбек за оплаты в интернете? Скажем, оплата коммуналки на Портмоне и т.п.
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:55
Достоверно можно узнать только по факту, а на момент со слов отделения ответ отрицательный - только наземные торговые ПОС-терминалы.
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:16
Re: А-Банк
только там и тратил - тратил на АЗС, на продукты, на товары и прочее.
потратил около 6000, таки получил 241,50 компенсации .
прошло время - законтактировал с перс менеджером , на горячке ничем не помогли - по инд акциям они не видят. Гарячка наемная , до ВСЕГО у них доступа нет.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:30
300*0,805=241,50
Какие у вас вопросы могли быть к горячке?
Зараз переглядають цей форум: J, melkh, V2, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|