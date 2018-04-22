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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 985986987988>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30

Re: А-Банк

Про кэшбек никто не в курсе? Я пару дней в отделение зашел спросил ответили что скорее всего со следующего месяца, но моя зеленая Уни-А не подойдет так как надо Голду-А иметь..карта для выплат тоже как не вариант для кэшбека но точно не уверены.. за % какой не в курсе, зато сказали, что будут скорее всего категории то на продукты, то на технику и т.д и можно выбрать направления от этого % будет зависеть... в общем как то вот так, может кто подробнее что знает, особенно заинтересовал кышбек на депо, но вот кроме того что он будет мне ничего больше не сказали какой и на какие они сами хз..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:38

  Джон написав:Про кэшбек никто не в курсе?

Никто не в курсе, потому что его нет.

Вообще этот вброс с кешбеком смахивает на попытку удержать клиентов
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:39

Re: А-Банк

Пришла СМС о процентах. В ней: возьмите участь в акции Весна от А-банка. Ху из?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:38

jay2004
У них на сайте на странице https://a-bank.com.ua/deposits висит:
"Акція "Весна в А-Банку"
В період з 16.04 по 31.05 акція для всіх клієнтів А-Банку. Відкрийте вклад "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні та отримайте +1% до базової відсоткової ставки."
Т.е. будет 13.6 вместо 12.6.
Юмористы...
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:14

Кэшбек по давно неиспользуемой Универсальной

Позвонили из банка, предложили получать 5% кэшбека за траты по карте Универсальная в течение 30 дней. Спросил у консультанта, который мне звонил, распространяется ли кэшбек на траты в интернете, ответила, что не знает. Кто-нибудь знает достоверно, по действующим сейчас условиям акции дается кэшбек за оплаты в интернете? Скажем, оплата коммуналки на Портмоне и т.п.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:55

  candidat написав:Позвонили из банка, предложили получать 5% кэшбека за траты по карте Универсальная в течение 30 дней. Спросил у консультанта, который мне звонил, распространяется ли кэшбек на траты в интернете, ответила, что не знает. Кто-нибудь знает достоверно, по действующим сейчас условиям акции дается кэшбек за оплаты в интернете? Скажем, оплата коммуналки на Портмоне и т.п.

Достоверно можно узнать только по факту, а на момент со слов отделения ответ отрицательный - только наземные торговые ПОС-терминалы.
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:16

Re: А-Банк

  kreuz написав:только наземные торговые ПОС-терминалы.


только там и тратил - тратил на АЗС, на продукты, на товары и прочее.
потратил около 6000, таки получил 241,50 компенсации .
прошло время - законтактировал с перс менеджером , на горячке ничем не помогли - по инд акциям они не видят. Гарячка наемная , до ВСЕГО у них доступа нет.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:30

  bosson513 написав:
  kreuz написав:только наземные торговые ПОС-терминалы.


только там и тратил - тратил на АЗС, на продукты, на товары и прочее.
потратил около 6000, таки получил 241,50 компенсации .
прошло время - законтактировал с перс менеджером , на горячке ничем не помогли - по инд акциям они не видят. Гарячка наемная , до ВСЕГО у них доступа нет.




300*0,805=241,50

Какие у вас вопросы могли быть к горячке?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:09

позвонили с Абанка (робот) предложили прийти обновить персональные данные - кто то уже это проходил ?
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:43

  Vladibor написав:позвонили с Абанка (робот) предложили прийти обновить персональные данные - кто то уже это проходил ?

Почти все это проходили :wink:
Нужны паспорт и справка ИНН
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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