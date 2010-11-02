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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:55
WachtAmRhein написав:
Какие у вас вопросы могли быть к горячке?
Прямые были , долго не было начисления.
Горячка билась в горячке и эту акцию она не видит.
Только перс менеджер успокоил - в течении 2-х недель обязательно будет, выбрали дату - если не придет КШБ , тогда отзвониться персональному.
Не пришлось звонить , все пришло согласно плану.
За 0,805 я прекрасно знаю, это не было предметом вопроса.
Горячка"видела" только акцию с пополнением мобильного.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:08
Что-то страница входа в А24 даже не грузится
Всё IMHO
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:58
Заходите завтра!
смс о переводе также не приходит,финансовые номера в базе не видно.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 03:35
Это прямо поллитрагейст какой то.Давеча смотрю в а24 написано"если оплатите до 25-го 638 грн то ......" Проходя позже мимо тумбы порылся в кармане и покормил её на 150 грн , на следующий день решил посмотреть в а24 может повысили ставки по депо до 17-20% (юмор),посмотреть прошла ли оплата или финмон заблочил как подозрительную. Прошла моя оплата и погасить до 25-го мне осталось (638 минус 150 =ага правильно 488 )ЩАС! 784 грн. С какого перепугу? А если бы я как обычно гасил 25-го вечером и с чувством глубокого удовлетворения отправился спатки делать? А потом натягивали бы меня на проценты до тех пор пока случайно (раньше постоянно в а24 лазил,свиню с кредитных кормил, а теперь свиня сдохла чего там делать) не обнаружу?Вчера погасил 800 (пусть подавятся)с запасом,сейчас зашёл смотрю инфа не обновилась так и должен до сих пор 784 грн.
Коллеги, это я всё пишу к тому, что бы любителям гасить минуса в 23 ч 55 мин в просак не попасть так как задолженность может к 26-му числу увеличиться.
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Дядя Дима
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Додано: Сер 25 кві, 2018 07:10
Дядя Дима
Обычно гашу задолженность 22-23 числа и в течение суток инфа в А24 исправлялась.
В этот раз тоже погасил 23 утром, но в А24 до сих при нажатии кнопки "Рассчитать" висит "Если Вы внесёте -ХХХХ UAH до 25 числа текущего месяца, Вам не нужно будет платить никакие проценты.".
Скорее всего это просто глюк А-24.
Кстати в Привате все нормально - погасил 23 и вчера все ОК.
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Alexander_s
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Додано: Сер 25 кві, 2018 08:54
Кто пробовал, подскажите. Можно ли расторгнуть депозит в Приложении? Или эти кнопки пока не работают?
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lel
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:53
Подскажите, если с карт А-банка - Универсальной или КДВ - по P2P отправлять на другой банк, не берет ли А-банк процент, по образу и подобию "старшего брата"?
Спасибо за ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:55
пока нет
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Stringer
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:04
Но замечу, что в тарифах уже давно прописали поле для маневров:
Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)
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Poleg
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