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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 985986987988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:55

Re: А-Банк

  WachtAmRhein написав:Какие у вас вопросы могли быть к горячке?


Прямые были , долго не было начисления.
Горячка билась в горячке и эту акцию она не видит.
Только перс менеджер успокоил - в течении 2-х недель обязательно будет, выбрали дату - если не придет КШБ , тогда отзвониться персональному.
Не пришлось звонить , все пришло согласно плану.

За 0,805 я прекрасно знаю, это не было предметом вопроса.
Горячка"видела" только акцию с пополнением мобильного.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:08

Что-то страница входа в А24 даже не грузится
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:58

Заходите завтра!
смс о переводе также не приходит,финансовые номера в базе не видно.
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 03:35

Это прямо поллитрагейст какой то.Давеча смотрю в а24 написано"если оплатите до 25-го 638 грн то ......" Проходя позже мимо тумбы порылся в кармане и покормил её на 150 грн , на следующий день решил посмотреть в а24 может повысили ставки по депо до 17-20% (юмор),посмотреть прошла ли оплата или финмон заблочил как подозрительную. Прошла моя оплата и погасить до 25-го мне осталось (638 минус 150 =ага правильно 488 )ЩАС! 784 грн. С какого перепугу? А если бы я как обычно гасил 25-го вечером и с чувством глубокого удовлетворения отправился спатки делать? А потом натягивали бы меня на проценты до тех пор пока случайно (раньше постоянно в а24 лазил,свиню с кредитных кормил, а теперь свиня сдохла чего там делать) не обнаружу?Вчера погасил 800 (пусть подавятся)с запасом,сейчас зашёл смотрю инфа не обновилась так и должен до сих пор 784 грн. :evil: Коллеги, это я всё пишу к тому, что бы любителям гасить минуса в 23 ч 55 мин в просак не попасть так как задолженность может к 26-му числу увеличиться.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 07:10

Дядя Дима
Обычно гашу задолженность 22-23 числа и в течение суток инфа в А24 исправлялась.
В этот раз тоже погасил 23 утром, но в А24 до сих при нажатии кнопки "Рассчитать" висит "Если Вы внесёте -ХХХХ UAH до 25 числа текущего месяца, Вам не нужно будет платить никакие проценты.".
Скорее всего это просто глюк А-24.
Кстати в Привате все нормально - погасил 23 и вчера все ОК.
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:54

Re: А-Банк

Кто пробовал, подскажите. Можно ли расторгнуть депозит в Приложении? Или эти кнопки пока не работают?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:53

Подскажите, если с карт А-банка - Универсальной или КДВ - по P2P отправлять на другой банк, не берет ли А-банк процент, по образу и подобию "старшего брата"?
Спасибо за ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:55

Re: А-Банк

пока нет
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:04

Но замечу, что в тарифах уже давно прописали поле для маневров:
Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:32

  Искатель написав:Подскажите, если с карт А-банка - Универсальной или КДВ - по P2P отправлять на другой банк, не берет ли А-банк процент, по образу и подобию "старшего брата"?
Спасибо за ответ!

На ПУМБ переводит без комиссии (через ПУМБ он лайн)
Oktawa
 
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