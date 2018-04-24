Додано: Сер 25 кві, 2018 03:35

Это прямо поллитрагейст какой то.Давеча смотрю в а24 написано"если оплатите до 25-го 638 грн то ......" Проходя позже мимо тумбы порылся в кармане и покормил её на 150 грн , на следующий день решил посмотреть в а24 может повысили ставки по депо до 17-20% (юмор),посмотреть прошла ли оплата или финмон заблочил как подозрительную. Прошла моя оплата и погасить до 25-го мне осталось (638 минус 150 =ага правильно 488 )ЩАС! 784 грн. С какого перепугу? А если бы я как обычно гасил 25-го вечером и с чувством глубокого удовлетворения отправился спатки делать? А потом натягивали бы меня на проценты до тех пор пока случайно (раньше постоянно в а24 лазил,свиню с кредитных кормил, а теперь свиня сдохла чего там делать) не обнаружу?Вчера погасил 800 (пусть подавятся)с запасом,сейчас зашёл смотрю инфа не обновилась так и должен до сих пор 784 грн.Коллеги, это я всё пишу к тому, что бы любителям гасить минуса в 23 ч 55 мин в просак не попасть так как задолженность может к 26-му числу увеличиться.