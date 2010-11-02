RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 986987988989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:30

Еще больше коментариев, полезных и разных, умоляю!!!
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8274
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:41

Re: А-Банк

lel написав:Кто пробовал, подскажите. Можно ли расторгнуть депозит в Приложении? Или эти кнопки пока не работают?
Сам и отвечаю. Кнопки Расторгнуть и Пополнить - действие временно недоступно. Ещё не добавили функционал. Открыл с трудом полную версию. Расторгнул и пополнил с телефона.
lel
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:58

Взял кредит в Абанке, оформил регулярный платеж с ПриватБанка ежемесячно, первый платеж был 22.04 , а 24.04 деньги вернулись на карту.
Сын приходил в Абанк ему сказали что изменился номер счёта, и его ему не дали,чтобы отнести в ПриватБанк,а сказали,что он может погасить его, но у него нет денег
Так что это кредитная программа об изменении счета не по телефону не по эмей не сообщили
Сейчас работаю в Польше И ЧТО ЖЕ мне делать???
Эмейsich18sich@gmail.com Вайбер
+380731603856 номер польский +48796847915
Ганноцкий Сергей Петрович
Как погашать кредит???
sich18sich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:56

sich18sich
Номера всех Ваших счетов Вы можете посмотреть в А24.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3195
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:26

4 мая забирать большой депозит в гривне. Напомните, как правильно заказывать наличку в кассе.
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 22.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:30

навіщо забирати і робити удар банці нижче пояса! (не по боксерськи)
краще +1% заробити від абанки!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 01.06.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:00

  Искатель написав:4 мая забирать большой депозит в гривне. Напомните, как правильно заказывать наличку в кассе.
Спасибо!

Не знаю, как сейчас, но в Киеве последние годы и в т.ч. месяц назад заказ надо было делать способом личного визита в отделение с паспортом.
Если придти в отделение до 12:00, то можно заказать на завтра.
После 12:00 заказать можно только на послезавтра и позже.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3195
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 986987988989
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, vitaliy1111, wig і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5596, 5597, 5598
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55970 7188632
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 21:32
greenozon
Банк Глобус 1 ... 325, 326, 327
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3260 444575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 21:29
greenozon
Банк Альянс 1 ... 9, 10, 11
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
102 16694
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 21:23
greenozon
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6117)
30.04.2018 23:25
"Eurocon" (5)
30.04.2018 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.