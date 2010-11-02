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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:41
Re: А-Банк
Сам и отвечаю. Кнопки Расторгнуть и Пополнить - действие временно недоступно. Ещё не добавили функционал. Открыл с трудом полную версию. Расторгнул и пополнил с телефона.
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:58
Взял кредит в Абанке, оформил регулярный платеж с ПриватБанка ежемесячно, первый платеж был 22.04 , а 24.04 деньги вернулись на карту.
Сын приходил в Абанк ему сказали что изменился номер счёта, и его ему не дали,чтобы отнести в ПриватБанк,а сказали,что он может погасить его, но у него нет денег
Так что это кредитная программа об изменении счета не по телефону не по эмей не сообщили
Сейчас работаю в Польше И ЧТО ЖЕ мне делать???
Эмейsich18sich@gmail.com Вайбер
+380731603856 номер польский +48796847915
Ганноцкий Сергей Петрович
Как погашать кредит???
Додано: Пон 30 кві, 2018 19:56
sich18sich
Номера всех Ваших счетов Вы можете посмотреть в А24.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:26
4 мая забирать большой депозит в гривне. Напомните, как правильно заказывать наличку в кассе.
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:30
навіщо забирати і робити удар банці нижче пояса! (не по боксерськи)
краще +1% заробити від абанки!
+50грн !
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Додано: Пон 30 кві, 2018 22:00
Не знаю, как сейчас, но в Киеве последние годы и в т.ч. месяц назад заказ надо было делать способом личного визита в отделение с паспортом.
Если придти в отделение до 12:00, то можно заказать на завтра.
После 12:00 заказать можно только на послезавтра и позже.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:40
А что с Абанком опять не так? Отправил сегодня два платежа из форварда: в абанк и универсал, ушли одновременно, в универсал зашёл в 10.01, а в абанке пусто. Раньше такие аналогичные платежи заходили в 11.01+-.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:10
И на сколько тогда рейс задерживается?
panatar.com
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