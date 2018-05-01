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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:26
Обычно не более 2-3-х часов. Ну и опять же надо учитывать, что распределение идёт с транзитника, а после длинных выходных всяко может быть
Вот видите - всё ок. Поздравляю с благополучным прибытием
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:10
Re: А-Банк
Де той обіцяний мегакешбек?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 02 тра, 2018 17:44
chipmunk ви від шапіто чогось надзвичайного очікуєте ))
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Додано: Сер 02 тра, 2018 17:45
Re: А-Банк
+50грн !
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