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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 987988989990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:21

Зашли в 14.19. Странно все. В универсал зашли в 9.37.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:26

  unlock написав:
  Кассандра написав:unlock иногда платёж может попасть на проверку местного гестапо :wink:

И на сколько тогда рейс задерживается?

Обычно не более 2-3-х часов. Ну и опять же надо учитывать, что распределение идёт с транзитника, а после длинных выходных всяко может быть

  unlock написав:Зашли в 14.19. Странно все. В универсал зашли в 9.37.

Вот видите - всё ок. Поздравляю с благополучным прибытием :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:10

Re: А-Банк

Де той обіцяний мегакешбек?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:44

chipmunk ви від шапіто чогось надзвичайного очікуєте ))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:45

Re: А-Банк

  chipmunk написав:Де той обіцяний мегакешбек?

в Искателя запитайтеся
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:08

  greenozon написав:
  chipmunk написав:Де той обіцяний мегакешбек?

в Искателя запитайтеся

Про кешбек за пополнение депозитов врали все сотрудники А-банка. От клуш на горячей линии до руководителей отделений. Лично я слышал эту пургу от 4-х работников банка.
Интересно другое, неужели кто-то повёлся на это враньё без подтверждающих документов и даже без упоминания на сайте?
И это после того как ломбард несколько раз, то закрывал пополнение, то открывал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:00

Все просто с интересом наблюдали: а вдруг и правда? Ну нет, так нет, мало, что-ли, других банков?
Мне лично никто ничего не сказал ни полслова. Только СМС-ки жалобные присылают, что же вы, мол, преимуществами своего кредитного лимита не пользуетесь? А как им, простите, пользоваться? Втупую рассчитываться на кассах, без плюшек, с одним только льготным периодом? Ну, были времена, когда, на безрыбье, и этим пользовались. Но уже в прошлом. До недавнего времени часть коммуналки платил, но, после того, как её поломали, уже и этого нет.
M-Audio
 
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