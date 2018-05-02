|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:26
Обычно не более 2-3-х часов. Ну и опять же надо учитывать, что распределение идёт с транзитника, а после длинных выходных всяко может быть
Вот видите - всё ок. Поздравляю с благополучным прибытием
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:10
Re: А-Банк
Де той обіцяний мегакешбек?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:44
chipmunk ви від шапіто чогось надзвичайного очікуєте ))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:45
Re: А-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 02 тра, 2018 18:08
Про кешбек за пополнение депозитов врали все сотрудники А-банка. От клуш на горячей линии до руководителей отделений. Лично я слышал эту пургу от 4-х работников банка.
Интересно другое, неужели кто-то повёлся на это враньё без подтверждающих документов и даже без упоминания на сайте?
И это после того как ломбард несколько раз, то закрывал пополнение, то открывал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:00
Все просто с интересом наблюдали: а вдруг и правда? Ну нет, так нет, мало, что-ли, других банков?
Мне лично никто ничего не сказал ни полслова. Только СМС-ки жалобные присылают, что же вы, мол, преимуществами своего кредитного лимита не пользуетесь? А как им, простите, пользоваться? Втупую рассчитываться на кассах, без плюшек, с одним только льготным периодом? Ну, были времена, когда, на безрыбье, и этим пользовались. Но уже в прошлом. До недавнего времени часть коммуналки платил, но, после того, как её поломали, уже и этого нет.
реклама
|