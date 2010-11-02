Додано: Сер 02 тра, 2018 20:00

Все просто с интересом наблюдали: а вдруг и правда? Ну нет, так нет, мало, что-ли, других банков?

Мне лично никто ничего не сказал ни полслова. Только СМС-ки жалобные присылают, что же вы, мол, преимуществами своего кредитного лимита не пользуетесь? А как им, простите, пользоваться? Втупую рассчитываться на кассах, без плюшек, с одним только льготным периодом? Ну, были времена, когда, на безрыбье, и этим пользовались. Но уже в прошлом. До недавнего времени часть коммуналки платил, но, после того, как её поломали, уже и этого нет.