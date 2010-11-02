|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:06
DENVER_S
А чего тут такой красивый грустный птиц сидит
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:59
Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4364
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56142
|7210500
|
|
|3277
|448185
|
Вів 08 тра, 2018 18:46
klug
|
|30657
|3782093
|
|