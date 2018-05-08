|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:06
DENVER_S
А чего тут такой красивый грустный птиц сидит
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:59
Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.
И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.
И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.
Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4364
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:19
DENVER_S написав:
Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.
И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.
И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.
Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...
Зря Вы так. Настоящий свинорыл таким сложным способом не будет пользоваться в принципе. А уж если он находится за сотни километров...
Но для учёбы и воспитания нового поколения свинорылов данный опыт бесценен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 982
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:16
Фантом написав:
Зря Вы так. Настоящий свинорыл таким сложным способом не будет пользоваться в принципе. А уж если он находится за сотни километров...
Но для учёбы и воспитания нового поколения свинорылов данный опыт бесценен.
У чому він безцінний? У тому, щоб випиляли ще одну напівдохлу тему, яка десь колись би могла комусь пригодитися вивести невелику
суму? А тепер олені копитами похерять це миттєво.... Свинорильство виховується потом і кров"ю на основі власного досвіду, і в інтелектуальному спілкуванні з собі подібними. А олень від того, що почув десь про свинорильські штучки, свинорилом не стане, а і надалі лишиться тупим оленем
. І саме із-за своєї тупої рогатої голови спаскудить чергову тему. Сподіваюся, я доступно виразився.
П.С. Дану тему ніколи не юзав і юзати не буду з географічних причин, а також з елементарної самоповаги. Часу було б шкода на таку дріб"язковість...
-
Nighthawk
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 17.07.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30658
|3782216
|
|
|5509
|1343935
|
|
|56147
|7211061
|
|